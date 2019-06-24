Дочь Леры Кудрявцевой сделала первые шаги

Телеведущая Лера Кудрявцева в Instagram поделилась новой видеозаписью. На кадрах можно увидеть, как ее десятимесячная дочь Маша от брака с хоккеистом Игорем Макаровым делает первые шаги. «Давай, вставай», — говорит дочери Кудрявцева. Ребенок поднимается с асфальта и начинает идти в сторону телеведущей. «Ах ты моя сладкая!» — не сдерживает эмоций счастливая мать.

Интересно, что в комментариях отметились многие звезды шоу-бизнеса. В том числе и бывший возлюбленный телеведущий певец Сергей Лазарев. «Умничка!» — написал он. Не оставил видеозапись без внимания и супруг телеведущей Игорь Макаров. «Походка неплохая», — написал он. На это супруга ответила: «Твоя по ходу», — сказала она и поставила смайлик.

Отметим, что Лера Кудрявцева родила ребенка от брака с хоккеистом Игорем Макаровым, который значительно моложе своей супруги. Не так давно семейная пара ездила в Америку, где звезда отпраздновала свой 48-й день рождения. Супруги очень весело провели время. Они катались на водных мотоциклах и яхте.

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Кстати, Кудрявцева признавалась, что если бы они с мужем были одного возраста, то давно развелись. А так супруга спокойно отпускает хоккеиста, к примеру, на дискотеки. Сама она любит понежиться в это время в кровати в одиночестве.