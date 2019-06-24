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Названа причина смерти Андрея Харитонова

В последние годы актер боролся с онкологическим заболеванием.

Названа причина смерти Андрея Харитонова
В последние годы Андрей Харитонов боролся с онкологическим заболеванием Фото: кадр из фильма "Тайна черных дроздов"

Стала известна официальная причина смерти советского и российского актера Андрея Харитонова, который ушел из жизни накануне, 23 июня. 59-летний актер, как известно в последние годы жизни страдал от онкологического заболевания – рака желудка.

Как сообщал портал Teleprigramma.pro, в середине января этого года артист перенес уже шестое по счету оперативное вмешательство. При этом, по сообщениям канала РЕН.ТВ, на борьбу со смертельным заболеванием Андрей Харитонов тратил все заработанные средства. Однако, одержать победу с недугом звезде не удалось. До своего 60-летия актер не дожил месяц.

Напомним, коллега Андрея Харитонова, Станислав Садальский ранее сообщил, что перед смертью звезда «Овода» сам составлял список тех людей, кто должен прийти на его кремацию. Садальский сообщил также, что прощание с Харитоновым состоятся 27 июня.

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актеронкологияпричина смертиУмер Андрей Харитонов

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Названа причина смерти Андрея Харитонова
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