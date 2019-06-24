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«Горячий репортаж»: Анна Нетребко продемонстрировала глубокое декольте

Певица дала концерт на «Арена ди Верона».

«Горячий репортаж»: Анна Нетребко продемонстрировала глубокое декольте
Анна Нетребко дала концерт на "Арена ди Верона". ФОТО: EASTNEWS

Концертные платья и костюмы российской оперной дивы Анны Нетребко – предметы постоянного осуждения и восхищения поклонников звезды в Сети и реальной жизни. Нарядам, в которых Анна предстает перед публикой, то поражают своей сдержанностью и элегантностью, то смущают откровенностью.

Последний пост певицы в социальной сети Instgaram – демонстрация последних. Первые кадры ролика, снятого на «Арена ди Верона», показывают зрителям глубокое декольте звезды. Затем камера отъезжает назад, и перед публикой Анна предстает в струящемся золотистом платье в пол.

«Горячий репортаж из «Арена ди Верона»», — рассказывает певица и рукой просит оператора показать концертную площадку, на которой артистке предстоит выступать. Однако, автор записи снова фокусируется на Анне Нетребко.

«Да не меня, а Арену», — смеясь, напоминает артистка.

Комментарии к этой публикации – сплошь признания в любви и восхищения талантом певицы и ее шикарными образами.

«Очень достойно подобран наряд для этого места. Анна, Вы великолепны в нем и не только», — пишет подписчица.

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«Горячий репортаж»: Анна Нетребко продемонстрировала глубокое декольте
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