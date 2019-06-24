НОВОСТИ

Харитонов составлял список тех, кто будет на его кремации

Об этом рассказал актер Станислав Садальский.

Харитонов составлял список тех, кто будет на его кремации
Садальский рассказал о последних днях перед смертью Андрея Харитонова. Фото: GLOBALLOOKPRESS.COM

Как уже известно, 23 июня не дожив до своего 60-летнего юбилея, умер известный актер Андрей Харитонов. Одним из первых на это печальное известие отозвался коллега звезды, актер Станислав Садальский.

На своей странице в социальной сети Instagram он вспомнил работы Харитонова и попрощался с актером. Кроме того, Станислав поделился со своими подписчиками подробностями одного разговора, который состоялся у него с другом Андрея Харитонова, состоявшимся незадолго до смерти.

«Андрей Харитонов долго боролся с онкологией и составлял списки, кого хотел видеть в крематории, на своих похоронах … с лауреатом госпремии Украины будут прощаться в четверг… Прости и прощай», — написал Станислав Садальский.

Напомним, одна из предыдущих публикаций актера касалась вышедшего недавно в телеэфире программы «Прямой эфир», героем которой стал Бари Алибасова. После просмотра шоу актер назвал продюсера неблагодарным человеком.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

звездаонкологияпохороны артистаСтанислав СадальскийУмер Андрей Харитонов

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Харитонов составлял список тех, кто будет на его кремации
Интересно?
Поделись с друзьями: