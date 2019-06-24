Харитонов составлял список тех, кто будет на его кремации

Как уже известно, 23 июня не дожив до своего 60-летнего юбилея, умер известный актер Андрей Харитонов. Одним из первых на это печальное известие отозвался коллега звезды, актер Станислав Садальский.

На своей странице в социальной сети Instagram он вспомнил работы Харитонова и попрощался с актером. Кроме того, Станислав поделился со своими подписчиками подробностями одного разговора, который состоялся у него с другом Андрея Харитонова, состоявшимся незадолго до смерти.

«Андрей Харитонов долго боролся с онкологией и составлял списки, кого хотел видеть в крематории, на своих похоронах … с лауреатом госпремии Украины будут прощаться в четверг… Прости и прощай», — написал Станислав Садальский.

Напомним, одна из предыдущих публикаций актера касалась вышедшего недавно в телеэфире программы «Прямой эфир», героем которой стал Бари Алибасова. После просмотра шоу актер назвал продюсера неблагодарным человеком.