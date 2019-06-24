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Елизавета II взяла «под колпак» жизнь Маркл и принца Гарри

Королева намерена пресекать излишнюю самостоятельность герцога и герцогини Сассекских.

Елизавета II взяла «под колпак» жизнь Маркл и принца Гарри
Букингемский дворец опасается излишней самостоятельности Меган Маркл и принца Гарри. Фото: globallookpress.com

Поклонники королевской семьи Великобритании уже не один месяц и год наблюдают за хитросплетениями отношений между двумя братьями-принцами Уильямом и Гарри, а также за жизнь недавних молодоженов герцога и герцогини Сассекских. У многих, при этом, складывается ощущение, что Гарри и Меган изо всех сил стараются как можно дальше отойти от королевской семьи и проявлять максимальную самостоятельность в своих действиях.

Об этом, в частности, может свидетельствовать их переезд во Фрогмор-коттедж, отдельный аккаунт в Instagram, разделение благотворительной деятельности с Кейт и Уильямом, с которым, по слухам, Гарри в ссоре. Однако, королевские инсайдеры утверждают, что вся их независимость – только видимость. Оказывается, за решением о переезде офиса Маркл и Гарри в Букингемский, а не в Виндзорской дворец стоит сама королева, а ее канцелярия занялась выполнением поручения. План же прост – следить за тем, что делают молодые супруги.

«Намерение состоит в том, чтобы гарантировать, что то, что они делают, координируется с остальными членами семьи, чтобы в итоге, королевская семья не получила «независимое государство Фрогмор», — приводит слова своего источника издание Еxpress.co.

Ведь случаи излишней и недопустимой самостоятельности уже наблюдались. Самый яркий из них, который, похоже, бывшей актрисе будут припоминать еще долго, вечеринка в Нью-Йорке по случаю скорого появления на свет первенца Маркл и Гарри. Кстати, Букингемский дворец, как сообщается, ничего заранее об этом не знал.

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Елизавета II взяла «под колпак» жизнь Маркл и принца Гарри
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