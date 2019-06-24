«Пьянка – это приговор»: Солнцев высказался об алкоголизме Хлебниковой

По словам шоумена, в нужный момент с певицей не оказалось никого, кто запретил бы ей пить.

Как известно, шоумен Рустам Солнцев стал одним из гостей эпической программы Андрея Малахова «Прямой эфир», посвященной Бари Алибасову. Скептически настроенный Рустам и раньше рубил «правду-матку», называя историю с отравлением продюсера пиаром. А в эфире шоу нелестно высказался о другой участнице шоу Марине Хлебниковой.

Не став деликатничать, Солнцев отметил, что певица изменилась до неузнаваемости. За что был нещадно раскритикован. Гости программы даже намеревались выгнать звезду из студии. Позже на своей странице в социальной сети Instgaram Рустам ответил своим многочисленным подписчикам на вопрос – так что же стряслось с Мариной Хлебниковой.

«Пьянка — это приговор красивой молодой бабе. Мне пришлось ей сказать на программе «Привет Андрей», что она неузнаваема. Но любая пьяница, даже та, которая уже сильно «причалила», уверенно лопочет, что уж с ней то ТОЧНО ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК», — констатирует звезда.

И Марина Хлебникова, по словам Солнцева, не исключение. Рустам уверен, что певица – женщина сильная, только вот в тот момент, когда она пристрастилась к спиртному, рядом с ней не было никого, кто остановился ее.

больше по теме Рустам Солнцев считает, что Галкин завидует популярности Малахова Между двумя шоуменами разразился скандал.

«Теперь, достигнув кондиции, при которой ее нельзя показывать людям, что бы инсульт кого-нибудь от увиденного не трахнул, она блеснула. И знаете, может это поможет… Не хотелось бы хоронить очередную спившуюся до трупа звезду 90-х».