НОВОСТИ

«Пьянка – это приговор»: Солнцев высказался об алкоголизме Хлебниковой

По словам шоумена, в нужный момент с певицей не оказалось никого, кто запретил бы ей пить.

«Пьянка – это приговор»: Солнцев высказался об алкоголизме Хлебниковой
Рустам Солнцев считает, что пьянка для женщины - приговор. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS

Как известно, шоумен Рустам Солнцев стал одним из гостей эпической программы Андрея Малахова «Прямой эфир», посвященной Бари Алибасову. Скептически настроенный Рустам и раньше рубил «правду-матку», называя историю с отравлением продюсера пиаром. А в эфире шоу нелестно высказался о другой участнице шоу Марине Хлебниковой.

Не став деликатничать, Солнцев отметил, что певица изменилась до неузнаваемости. За что был нещадно раскритикован. Гости программы даже намеревались выгнать звезду из студии. Позже на своей странице в социальной сети Instgaram Рустам ответил своим многочисленным подписчикам на вопрос – так что же стряслось с Мариной Хлебниковой.

«Пьянка — это приговор красивой молодой бабе. Мне пришлось ей сказать на программе «Привет Андрей», что она неузнаваема. Но любая пьяница, даже та, которая уже сильно «причалила», уверенно лопочет, что уж с ней то ТОЧНО ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК», — констатирует звезда.

И Марина Хлебникова, по словам Солнцева, не исключение. Рустам уверен, что певица – женщина сильная, только вот в тот момент, когда она пристрастилась к спиртному, рядом с ней не было никого, кто остановился ее.

«Теперь, достигнув кондиции, при которой ее нельзя показывать людям, что бы инсульт кого-нибудь от увиденного не трахнул, она блеснула. И знаете, может это поможет… Не хотелось бы хоронить очередную спившуюся до трупа звезду 90-х».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Андрей МалаховБари Алибасов отравлениеМарина Хлебникова алкоголизмПрограмма «Андрей Малахов. Прямой эфир»Рустам Солнцев

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Пьянка – это приговор»: Солнцев высказался об алкоголизме Хлебниковой
Интересно?
Поделись с друзьями: