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Умер звезда «Овода» Андрей Харитонов

До своего 60-летия известный актер не дожил месяц.

Умер звезда «Овода» Андрей Харитонов
В последние годы Харитонов боролся с онкологическим заболеванием. Фото: кадр из фильма "Человек-невидимка"

Не стало одного из самых красивых и элегантных актеров советского и российского кино – Андрея Харитонова, получившего широкую известность и любовь многомиллионной армии поклонников по всему Советскому Союзу после исполнения роли Овода в экранизации одноименного романа Этель Войнич.

Печальную новость общественности на своей странице в Facebook сообщил режиссер-документалист Виталий Манский. Как отмечает мастер, именно после «Овода» Андрей Харитонов стал настоящей звездой, но потом что-то надломилось.

Пока нет информации о том, что стало причиной смерти актера. Не сообщается также и о том, где и когда с актером можно будет проститься, и где Андрея Харитонова похоронят.

Напомним, в последнее время СМИ сообщали о том, что актер борется с онкологическим заболеванием. А в конце января этого года артист перенес уже шестую по счету операцию.

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звездаонкологическое заболеваниесмерть актераУмер Андрей Харитонов

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Умер звезда «Овода» Андрей Харитонов
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