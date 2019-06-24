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«Для тупых объясняю»: Слепаков прокомментировал шутку о врачах

По словам артиста, сами врачи вряд ли обиделись на его публикацию.

«Для тупых объясняю»: Слепаков прокомментировал шутку о врачах
По словам Слепакова, ег предыдущий пост - сарказм. ФОТО: GLOBALLOOK.COM

Известный юморист и сценарист Семен Слепаков решил объясниться с интернет-аудиторией после того, как на его странице в социальной сети Instagram на артист обрушилась волна критики за неудачную, по мнению некоторых поклонников, шутку о врачах.

В своей очередной публикации Семен удивился, как часть людей «считывает юмор».

«Для тупых объясняю: иногда говорят одно, а имеют в виду совершенно противоположное. Это называется сарказм. Если вы серьезно думаете, что я хотел обидеть врачей, то у вас проблемы. И врачи тут не помогут, потому что это не лечится», — пишет юморист.

При этом звезда обращается внимание на то, что лично его радует тот факт, что в нашей стране у врачей так много заступников, готовых немедленно схватиться за свои гаджеты и пожертвовать семь секунд драгоценного времени на борьбу с несправедливостью.

«От этого врачам, конечно, намного легче», — иронично замечает Семен Слепаков, засомневавшись, что сами врачи вряд ли обиделись на ставший скандальным пост, потому что у них с юмором все в порядке.

«И еще: те, кто хоть немного знаком с моим творчеством, примерно представляют, мое мнение по вопросам социальной политики. А те, кто не знаком, ознакомьтесь и остыньте», — заключает артист.

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Инстаграмкритика в соцсетяхнеудачная шуткаСемен Слепаков

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«Для тупых объясняю»: Слепаков прокомментировал шутку о врачах
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