«Четыре шоу за два дня»: Рудковская восхитилась трудолюбием сына

Мальчик много работает, чтобы достойно представлять фамилию отца на международной арене.

Сейчас Яна Рудковская вместе с сыном Сашей и супругом Евгением Плющенко находятся в Японии, где сейчас выступает Гном Гномыч.

Чтобы немного облегчить трудовые будни шестилетнему сыну, родители отвезли мальчика в местный Диснейленд. О насыщенной программе Саши рассказала его мама у себя на странице в Instagram. Яна Рудковская восхитилась трудолюбием и упорством сына. По ее словам, мальчик в очередной раз покорил не только ее, но и японских зрителей.

«Четыре шоу за два дня! Выступление, когда в России уже глубокая ночь, сложнейшая программа, прыжки и все элементы в лучике света ! Чистейшие прокаты», — написала Рудковская.

Продюсер добавила, что Саша очень много работает, чтобы достойно представлять фамилию своего отца на международной арене.

больше по теме Рудковская публично осудила бывшую жену Кержакова Милана Тюльпанова отдыхает на Мальдивах без двухлетнего сына. Мальчик не может выехать за границу.

Яна также рассказала, что Гном Гномыч увозит из Японии в Россию чемодан игрушек, писем и рисунков от поклонников. На родину семья вернется уже в понедельник, 24 июня.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Яна Рудковская приобрела новый автомобиль к лету — черный Porsche Panamera она заменила на белую модель той же марки.