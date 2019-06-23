«Четыре шоу за два дня»: Рудковская восхитилась трудолюбием сына

Сейчас Яна Рудковская вместе с сыном Сашей и супругом Евгением Плющенко находятся в Японии, где сейчас выступает Гном Гномыч.
Чтобы немного облегчить трудовые будни шестилетнему сыну, родители отвезли мальчика в местный Диснейленд. О насыщенной программе Саши рассказала его мама у себя на странице в Instagram. Яна Рудковская восхитилась трудолюбием и упорством сына. По ее словам, мальчик в очередной раз покорил не только ее, но и японских зрителей.
«Четыре шоу за два дня! Выступление, когда в России уже глубокая ночь, сложнейшая программа, прыжки и все элементы в лучике света ! Чистейшие прокаты», — написала Рудковская.
Продюсер добавила, что Саша очень много работает, чтобы достойно представлять фамилию своего отца на международной арене.
Яна также рассказала, что Гном Гномыч увозит из Японии в Россию чемодан игрушек, писем и рисунков от поклонников. На родину семья вернется уже в понедельник, 24 июня.
Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Яна Рудковская приобрела новый автомобиль к лету — черный Porsche Panamera она заменила на белую модель той же марки.