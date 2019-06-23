После обвинений в худобе Шишкова решила нарастить мышцы

В последнее время поклонники не на шутку забеспокоились о состоянии здоровья Алены Шишковой. Почти под каждым постом на ее странице в Instagram они обсуждают чрезмерную, по их мнению, худобу бывшей девушки Тимати. По мнению многих пользователей, Алене нужно срочно набирать вес, чтобы не оказаться на больничной койке.

Судя по всему, девушка наконец-то решила прислушаться к советам подписчиков и заняться наращиванием мышечной массы.

«Режим активного увеличения мышечной массы тела запущен. P.S. Худышки, кто со мной?», — подписала снимок в Instagram из раздевалки спортзала Алена Шишкова.

В комментариях интернет-пользователи снова стали обсуждать чрезмерную худобу модели.

«Иди съешь что-нибудь, страшно смотреть», «Чуть-чуть набери, а так бомбочка», «Ужас, как скелет», «Она здорова?», «Это уже анорексия…», «Ну хоть чуточку набери массы, а то совсем худыш», — отметили подписчики в комментариях.

Напомним, ранее Алена Шишкова призналась, что не поддерживает близких отношений с новой пассией Тимати — Анастасией Решетовой. Впрочем, вражды между девушками тоже нет.