НОВОСТИ

После обвинений в худобе Шишкова решила нарастить мышцы

Поклонники уже начали беспокоиться о здоровье девушки.

После обвинений в худобе Шишкова решила нарастить мышцы
Алена Шишкова / Global Look Press

В последнее время поклонники не на шутку забеспокоились о состоянии здоровья Алены Шишковой. Почти под каждым постом на ее странице в Instagram они обсуждают чрезмерную, по их мнению, худобу бывшей девушки Тимати. По мнению многих пользователей, Алене нужно срочно набирать вес, чтобы не оказаться на больничной койке.

Судя по всему, девушка наконец-то решила прислушаться к советам подписчиков и заняться наращиванием мышечной массы.

«Режим активного увеличения мышечной массы тела запущен. P.S. Худышки, кто со мной?», — подписала снимок в Instagram из раздевалки спортзала Алена Шишкова.

В комментариях интернет-пользователи снова стали обсуждать чрезмерную худобу модели.

«Иди съешь что-нибудь, страшно смотреть», «Чуть-чуть набери, а так бомбочка», «Ужас, как скелет», «Она здорова?», «Это уже анорексия…», «Ну хоть чуточку набери массы, а то совсем худыш», — отметили подписчики в комментариях.

Напомним, ранее Алена Шишкова призналась, что не поддерживает близких отношений с новой пассией Тимати — Анастасией Решетовой. Впрочем, вражды между девушками тоже нет.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алена ШишковаАлена Шишкова фотоболезненная худобаизлишняя худоба

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
После обвинений в худобе Шишкова решила нарастить мышцы
Интересно?
Поделись с друзьями: