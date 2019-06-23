Лолита хотела бы записать совместную песню с Элджеем

Лолита Милявская не скрывает, что старается идти в ногу со временем. Певица с удовольствием общается с молодежью, посещает рэп-концерты, участвует в различных проектах на YouTube. Кроме того, в последнее время писать песни артистке стали молодые композиторы.

В интервью журналу Glamour Милявская также сделала неожиданное признание. Так, она бы хотела записать совместную песню с рэпером Элджеем. Он — единственный, с кем бы она хотела спеть из молодых исполнителей.

«У меня искренняя любовь к этому парню, и если бы я хотела записать песню, то это, конечно, Элджей. У него есть чему поучиться, от него загорается глаз», — сказала Лолита в интервью.

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При этом только ради хайпа певица не хочет ничего делать. Она отметила, что, когда артист делает что-то в третий или в десятый раз, это уже никому не интересно.

Ранее Лолита Милявская дала женщинам совет о том, как можно снять стресс. Так, однажды врач порекомендовал ей не нервничать и завести любовника. Теперь певица советует сделать то же самое другим женщинам.