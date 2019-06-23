Джанабаева отпраздновала день рождения мужа с венком на голове

23 июня российский певец Валерий Меладзе отмечает день рождения — артисту исполняется 54 года. Одной из первых любимого супруга трогательно поздравила его жена — Альбина Джанабаева. Певица опубликовала фотографию, где они с Меладзе обнимаются в бассейне и написала: «С днем рождения, Валерушка!».

Также одним из звездных друзей, кто поздравил Меладзе публично, стал Игорь Николаев. Артист пожелал коллеге по сцене счастья.

Теперь снова отметилась Альбина Джанабаева. Она опубликовала на своей странице в Instagram серию фотографий с вечеринки в честь дня рождения супруга. Для мероприятия она выбрала макияж в естественных тонах и завершила свой образ венком из цветов на голове.

Многие поклонники отметили, что певица выглядит просто замечательно на празднике.

«Красавица», «Принцесса», «Солнечная Альбина», «Такая свежая, рыжая, довольная», «Солнышко», «Какая вы счастливая. Любовь всем к лицу!», — написали фанаты в комментариях.