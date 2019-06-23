НОВОСТИ

Джанабаева отпраздновала день рождения мужа с венком на голове

23 июня Валерию Меладзе исполнилось 54 года.

Джанабаева отпраздновала день рождения мужа с венком на голове
Альбина Джанабаева / Global look press

23 июня российский певец Валерий Меладзе отмечает день рождения — артисту исполняется 54 года. Одной из первых любимого супруга трогательно поздравила его жена — Альбина Джанабаева. Певица опубликовала фотографию, где они с Меладзе обнимаются в бассейне и написала: «С днем рождения, Валерушка!».

Также одним из звездных друзей, кто поздравил Меладзе публично, стал Игорь Николаев. Артист пожелал коллеге по сцене счастья.

Теперь снова отметилась Альбина Джанабаева. Она опубликовала на своей странице в Instagram серию фотографий с вечеринки в честь дня рождения супруга. Для мероприятия она выбрала макияж в естественных тонах и завершила свой образ венком из цветов на голове.

Многие поклонники отметили, что певица выглядит просто замечательно на празднике.

«Красавица», «Принцесса», «Солнечная Альбина», «Такая свежая, рыжая, довольная», «Солнышко», «Какая вы счастливая. Любовь всем к лицу!», — написали фанаты в комментариях.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Альбина ДжанабаеваАльбина Джанабаева и Валерий МеладзеВалерий Меладзедень рождения

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Джанабаева отпраздновала день рождения мужа с венком на голове
Интересно?
Поделись с друзьями: