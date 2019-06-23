Певица Юлия Гольдина погибла после кораблекрушения на Волге

Спасатели обнаружили тело девушки после столкновения катера и лодки на Волге в Промышленном районе Самары. Погибшей оказалась известная самарская певица Юлия Гольдина.

Трагический инцидент произошел 21 июня вечером. Пятеро молодых людей катались по реке на лодке и, по словам сотрудников МЧС, были пьяны. В какой-то момент лодка столкнулась с катером, перевернулась и затонула.

Четырех человек сумел спасти находившийся неподалеку очевидец, а девушка пропала без вести. Родственники и друзья надеялись, что Юлии все-таки удалось выжить, но вести от спасателей оказались печальными — Гольдина умерла. Именно ее тело обнаружили 23 июня в Волге спасатели, пишет газета «Комсомольская Правда».

больше по теме Умерла любовница Марлона Брандо и Фрэнка Синатры Икона стиля Глория Вандербилт скончалась возрасте 95 лет.

Известно, что незадолго до трагедии Юлия выступала на закрытии Российско-китайских игр в городе Самара. Гольдина не только пела, но и была Instagram-блогером.

Как сообщается на официальной странице девушки в Instagram, прощание должно состояться 25 июня в поселке Старосемейкино Самарской области. Сейчас родственники и друзья собирают средства на организацию похорон Юлии Гольдиной.