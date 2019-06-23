Голые стены и провода: Седокова рассказала о ремонте в квартире

Певица Анна Седокова активно занимается ремонтом в своей квартире. Бригады недавно начали работы – пока в жилом помещении лишь голые стены, бесконечные запутанные провода и строительные инструменты. О процессе Седокова рассказала своим поклонникам в блоге в режиме stories.

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Она отметила, что только начинает разбираться во всех тонкостях ремонта. Чтобы ускорить процесс, Седокова попросила помощи у подписчиков.

«Немного расскажу о своей жизни сейчас. У нас продолжается ремонт – у нас очень красиво и круто. И мы ищем места, где есть хорошая сантехника, плитка, паркет, керамогранит и многое другое. Если знаете, то поделитесь опытом» — обращается к поклонникам Анна.

Ранее Седокова говорила, что купила квартиру в ипотеку. Она давно думала о приобретении жилья и в итоге решилась.

«У меня большая семья: трое детей, няня, две собаки, попугай. Не буду лукавить: я ребенок из бедной семьи и хочу с детьми жить в красивой просторной квартире» — рассказывала певица.

Добавим, ранее Анне приходилось почти весь заработок отдавать адвокатам. Седокова буквально сражалась за свою младшую дочь Монику с бывшим мужем. После долгих споров певица все же получила право видеть девочку. Правда, она может это делать крайне редко – только во время каникул Моники.