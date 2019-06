Акулу-убийцу из триллера «Челюсти» оживили

Реставраторам Музея движущихся изображений при американской киноакадемии удалось «оживить» единственный сохранившейся экземпляр белой акулы-убийцы из триллера «Челюсти».

Работы уже практически подошли к завершению. Экспертам осталось вставить только глаза и зубы.

Морское чудовище получило прозвище Брюс. Макет выполнен из стекловолокна и является четвертой и последней версией, созданной по оригинальному образцу. Брюс в кино не снимался, но служил в качестве экспоната на студии Universal Studios.

Культовый фильм Стивена Спилберга «Челюсти» вышел в 1975 году и рассказывает о гигантской белой акуле, которая терроризирует курорт в Новой Англии.

Фанатам триллера известно, что во время съемок создатели сталкивались с трудностями. В основном они были связаны с постоянными механическими неполадками в конструкции акулы.

В Twitter Академии появилось сообщение, что реставрация подводного гиганта была приурочена к 44-ой годовщине с момента выхода культовой ленты.

Just in time for the 44th anniversary of #Jaws (1975)…🦈

An update on Bruce the shark’s restoration! Special effects legend @G_Nicotero, his studio KNB EFX, and the #AcademyMuseum conservation team have fully transformed this undersea giant.

Photos by Greg Nicotero. pic.twitter.com/np2SEzPkld

— Academy Museum of Motion Pictures (@AcademyMuseum) 20 июня 2019 г.