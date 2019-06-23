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Акулу-убийцу из триллера «Челюсти» оживили

Музей движущихся изображений при американской киноакадемии сообщил, что экспертам удалось реставрировать единственный сохранившейся макет «подводного киллера».

Акулу-убийцу из триллера «Челюсти» оживили
Акулу из хоррора Спилберга отреставрировали. Кадр из фильма "Челюсти" (1975)

Реставраторам Музея движущихся изображений при американской киноакадемии удалось «оживить» единственный сохранившейся экземпляр белой акулы-убийцы из триллера «Челюсти».

Работы уже практически подошли к завершению. Экспертам осталось вставить только глаза и зубы.

Морское чудовище получило прозвище Брюс. Макет выполнен из стекловолокна и является четвертой и последней версией, созданной по оригинальному образцу. Брюс в кино не снимался, но служил в качестве экспоната на студии Universal Studios.

Культовый фильм Стивена Спилберга «Челюсти» вышел в 1975 году и рассказывает о гигантской белой акуле, которая терроризирует курорт в Новой Англии.

Фанатам триллера известно, что во время съемок создатели сталкивались с трудностями. В основном они были связаны с постоянными механическими неполадками в конструкции акулы.

В Twitter Академии появилось сообщение, что реставрация подводного гиганта была приурочена к 44-ой годовщине с момента выхода культовой ленты.

Акула была передана в Музей в 2016 году Натаном Эдленом, чей отец Сэм приобрел реквизит у  Universal Studios с надписью «Брюс», наряду с кучей «убитых» автомобилей, которые использовались для каскадерских трюков.

Сэм Эдлен показывал акулу из «Челюстей» на своей свалке для автомобилей.

Тем не менее, фанатам еще придется немного подождать, чтобы увидеть Брюса вживую. В четверг, 20 июня Музей объявил, что откроется только перед проведением 92-ой церемонии «Оскар» 9 февраля 2020 года, пишет THR.

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Тэги:

акулареставрацияСтивен Спилберг

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Акулу-убийцу из триллера «Челюсти» оживили
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