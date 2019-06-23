Акулу-убийцу из триллера «Челюсти» оживили

Реставраторам Музея движущихся изображений при американской киноакадемии удалось «оживить» единственный сохранившейся экземпляр белой акулы-убийцы из триллера «Челюсти».

Работы уже практически подошли к завершению. Экспертам осталось вставить только глаза и зубы.

Морское чудовище получило прозвище Брюс. Макет выполнен из стекловолокна и является четвертой и последней версией, созданной по оригинальному образцу. Брюс в кино не снимался, но служил в качестве экспоната на студии Universal Studios.

Культовый фильм Стивена Спилберга «Челюсти» вышел в 1975 году и рассказывает о гигантской белой акуле, которая терроризирует курорт в Новой Англии.

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Фанатам триллера известно, что во время съемок создатели сталкивались с трудностями. В основном они были связаны с постоянными механическими неполадками в конструкции акулы.

В Twitter Академии появилось сообщение, что реставрация подводного гиганта была приурочена к 44-ой годовщине с момента выхода культовой ленты.

Just in time for the 44th anniversary of #Jaws (1975)…🦈

An update on Bruce the shark’s restoration! Special effects legend @G_Nicotero, his studio KNB EFX, and the #AcademyMuseum conservation team have fully transformed this undersea giant.

Photos by Greg Nicotero. pic.twitter.com/np2SEzPkld — Academy Museum of Motion Pictures (@AcademyMuseum) 20 июня 2019 г.

Акула была передана в Музей в 2016 году Натаном Эдленом, чей отец Сэм приобрел реквизит у Universal Studios с надписью «Брюс», наряду с кучей «убитых» автомобилей, которые использовались для каскадерских трюков.

Сэм Эдлен показывал акулу из «Челюстей» на своей свалке для автомобилей.

Тем не менее, фанатам еще придется немного подождать, чтобы увидеть Брюса вживую. В четверг, 20 июня Музей объявил, что откроется только перед проведением 92-ой церемонии «Оскар» 9 февраля 2020 года, пишет THR.