Сати Казанова оценила новый цвет волос Темниковой

Накануне бывшая солистка группы «Серебро» Елена Темникова ошарашила поклонников новым цветом волос — девушка внезапно решила покраситься в блондинку. Артистка призналась, что каждое лето она мечтала стать светлее, но решилась только сейчас.

Далеко не всем понравился новый имидж певицы. Так, Сергей Лазарев не оценил изменения во внешности Темниковой, и к его мнению присоединились многочисленные фанаты звезды.

В этот раз Елена поделилась новыми фотографиями со светлым волос у себя в Instagram и всего за два часа собрала почти две тысячи комментариев.

Поклонники начали сравнивать российскую певицу с Мадонной, Мэрилин Монро, Лаймой Вайкуле и Полиной Гагариной, а также обсуждать — идет Темниковой новый цвет или нет.

Поддержать коллегу по сцене решила Сати Казанова. Она написала, что ей все нравится, а новый имидж Лене очень идет.

«Мне нра — тебе идет», — отметила певица.

При этом многие поклонники продолжают думать, что Темникова просто надела парик.