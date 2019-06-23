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Сати Казанова оценила новый цвет волос Темниковой

Бывшая солистка группы «Серебро» стала блондинкой.

Сати Казанова оценила новый цвет волос Темниковой
Елена Темникова стала блондинкой / Global look press

Накануне бывшая солистка группы «Серебро» Елена Темникова ошарашила поклонников новым цветом волос — девушка внезапно решила покраситься в блондинку. Артистка призналась, что каждое лето она мечтала стать светлее, но решилась только сейчас.

Далеко не всем понравился новый имидж певицы. Так, Сергей Лазарев не оценил изменения во внешности Темниковой, и к его мнению присоединились многочисленные фанаты звезды.

В этот раз Елена поделилась новыми фотографиями со светлым волос у себя в Instagram и всего за два часа собрала почти две тысячи комментариев.

Поклонники начали сравнивать российскую певицу с Мадонной, Мэрилин Монро, Лаймой Вайкуле и Полиной Гагариной, а также обсуждать — идет Темниковой новый цвет или нет.

Поддержать коллегу по сцене решила Сати Казанова. Она написала, что ей все нравится, а новый имидж Лене очень идет.

Комментарии
www.instagram.com/lenatemnikovaofficial/

«Мне нра — тебе идет», — отметила певица.

При этом многие поклонники продолжают думать, что Темникова просто надела парик.

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блондинкаЕлена Темниковановый образСати Казанова

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Сати Казанова оценила новый цвет волос Темниковой
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