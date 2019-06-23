Водянова прогулялась по Парижу в мини-платье с декольте

Наталья Водянова посвятила воскресенье прогулке по окрестностям Парижа. Для отдыха модель выбрала мини-платье с декольте в горох светло-голубого цвета. Звезда отказалась от каблуков, предпочтя гламурным шпилькам стильные сандалии на плоской подошве. Свой «лук» знаменитость дополнила шляпой и модной в этом сезоне соломенной сумкой. Фото знаменитость разместила в Instagram.

«Счастливый солнечный воскресный день», – подписала снимок Водянова.

«Наталья, как я вас люблю, вы такая лёгкая», – прокомментировала одна из подписчиц модели.

«Какие ноги, какой Париж!», – высказалась другая поклонница.

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