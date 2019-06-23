Модель plus-size растрогала реакция фанатов на ее «честные» снимки

Ирена Дрежи не ожидала, что ее фото в бикини без ретуши осыпят комплиментами.

Ирена Дрежи, модель plus-size, носящая одежду 56 размера, годами боролась с лишним весом. Однако сейчас девушка научилась принимать себя такой, какая она есть и призывает других поступать также.

Ирена призналась, что позитивные отзывы к ее «честным» фото растрогали ее до слез. В Instagam она выложила снимок в черном в бикини, который очень быстро набрал множество отметок «нравится» и собрал массу комментарием со знаком плюс.

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Модель призналась, что на нее буквально обрушился поток сообщений, в которых люди благодарили ее за то, что она показала тело без прикрас.

Ей также писали женщины, говоря, что ее фото придали им смелости выйти в одежде, которую им на самом деле хотелось бы носить.

Хотя среди отзывов были и негативные, 22-летняя модель решила не обращать на них внимание и сосредоточиться только на положительных.

«Они заставили меня плакать. Все эти девушки, которые писали мне, рассказывая свои истории. Они думают обо мне и надевают топы без рукавов и теперь не боятся демонстрировать свои руки», — рассказала она.

«Это действительно дает мне ощущение, что я кому-то помогаю. Я точно знаю, через что им приходится проходить и чувствую некую взаимосвязь», — цитирует Дрежи The Sun.

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