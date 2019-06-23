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«Мини Навка»: 4-летняя Надя повторила мамин образ на льду

Татьяна Навка опубликовала видео с победного выступления дочери.

«Мини Навка»: 4-летняя Надя повторила мамин образ на льду
Татьяна Навка гордится своей дочерью Надей. Фото: instagram.com/tatiana_navka/

Бывшая фигуристка Татьяна Навка поделилась в Instagram видео с выступления 4-летней Нади на соревнованиях по фигурному катанию. Несколько дней назад малышка впервые выиграла состязания. На льду девочка выступала в русском народном костюме, точь-в-точь как когда-то ее звездная мама.

Татьяна Навка попросила подписчиков не судить строго, так как Надя очень старалась и только начала заниматься фигурным катанием. По словам спортсменки, она не ставит главной задачей вырастить из дочери чемпионку. Татьяна рассказала, что, несмотря на юный возраст, девочка много трудится на льду и знает, что такое преодоление себя. Фигуристка подчеркнула, что гордится малышкой.

«Она получает от этого занятия удовольствие, и это самое главное! Будет она чемпионкой или нет, на всё воля Божия, в любом случае ничего в этой жизни не бывает просто так!», – прокомментировала ролик звезда.

«Мини Навка, она просто умничка!»; «Ну кто бы сомневался? У такой гениальной мамы не может быть другой дочери»; «Надюша прекрасна, прям маленькая мама», – отметили фолловеры.

Ранее с первой победой Надю Пескову поздравили бывшие коллеги Татьяны Навки Анна Семенович и Илья Авербух.

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Надя ПесковаТатьяна НавкаТатьяна Навка о воспитании дочкифигурное катание

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«Мини Навка»: 4-летняя Надя повторила мамин образ на льду
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