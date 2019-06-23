«Не могу пошевелиться»: Пынзарь сгорела под турецким солнцем

Бывшая участница «Дома-2» целый день провела на пляже и пострадала от этого.

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Дарья Пынзарь уже несколько лет живет со своей семьей в Турции. Недавно мама двоих детей показала, как она завтракает в местных кафе, а теперь телезвезда решила пожаловаться своим подписчикам — она сильно обгорела на солнце.

По словам Дарьи, она вместе с семьей решила устроить пикник на море с самого утра и до заката. При этом все время звезда телевидения просидела под зонтиком, а выходила на солнце только искупаться. Но, несмотря на это, к вечеру Пынзарь поняла, что полностью сгорела.

«Ужас, как я обгорела! Все сегодня болит, не могу шевелиться!», — написала бывшая участница «Дома-2» на своей странице в соцсети Instagram.

Из неприятного инцидента Дарья извлекла урок — теперь она будет находиться на пляже не больше трех часов в день.

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В комментариях подписчики посочувствовали телезвезде и написали ей множество советов того, как можно побыстрее избавиться от ожога и чувствовать себя лучше. Некоторые порекомендовали ей намазать себя пантенолом или, по старинке, сметаной.