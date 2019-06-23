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Гагарина и Лазарев не смогли удержаться от смеха на совместной фотосъемке

Артисты встречаются редко, но, как говорится, метко.

Гагарина и Лазарев не смогли удержаться от смеха на совместной фотосъемке
Полина Гагарина и Сергей Лазарев / www.instagram.com/lazarevsergey/

Полина Гагарина и Сергей Лазарев — не только коллеги по сцене, но и большие друзья. Артисты признаются, что из-за плотного графика им редко удается видеться, при этом на связи они практически каждый день.

При этом звезды не упускают возможности сделать совместные снимки, если им удается встретиться. Так, и в этот раз Гагарина и Лазарев пересеклись на одном из мероприятий в Москве и сделали серию совместных фото. Артисты признались, что они не могли перестать смеяться.

«Мы с @lazarevsergey не виделись давно, но на связи каждый день! Продлеваем себе жизнь, нам всегда есть над чем поржать», — подписала кадры в своем Instagram 32-летняя певица.

Поклонники оценили фотографии Лазарева и Гагариной и похвалили артистов за жизнерадостность и вечный позитив.

«Два Овна, веселые, позитивные, открытые, добрые. Молодцы!», «Красавчики! Такие позитивные!», «Отличная пара», «Очень клевые вы», «Веселые фотографии получись. А вы самые лучшее артисты!», — отметили подписчики в комментариях.

Напомним, на днях Сергей Лазарев решил порадовать своих поклонниц и опубликовал фотографию, где он позирует с обнаженным торсом на пляже.

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InstagramПолина ГагаринаСергей Лазаревсмех

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Гагарина и Лазарев не смогли удержаться от смеха на совместной фотосъемке
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