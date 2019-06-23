Кристен Стюарт в стиле панк стала неузнаваемой

Кристен Стюарт снялась для корейского издания Vogue. Актриса стала героиней июльского номера журнала, приняв участие в оригинальной фотосессии.

Автором снимков стал Хея В. Канг (Hyea W. Kang), которому не раз уже приходилось работать со знаменитостями, такими как дизайнер Виктория Бекхэм, звезда реалити-шоу Кендалл Джененнер, топ-моделями Кэролин Мерфи, Витторией Черетти и многими другими.

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Результатом своей работы Канг поделился в Instagram. Стоит отметить, что на фото Стюарт выглядит неузнаваемо.

Хотя звезда «Сумерек» всегда любила проводить эксперименты со своей внешностью, меняя стрижки и мейкап, она всегда предпочитала делать акцент на свои темные брови и глаза.

На фото для обложки она предстала со стрижкой в стиле панк, осветленными бровями и «нудовом» макияже. В сочетании с броскими аксессуарами ее образ получился инопланетным.

На других фото Кристен предстала в дерзких и бунтарских образах, которые получились опять же благодаря осветленным бровям и торчащим вверх волосам. Выбор одежды — белый свитер с яркими вставками и черный пуловер — также придали образам динамичности.