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Лолита посоветовала женщинам оригинальный способ снять стресс

Певица заявила, что интимные отношения – хорошая альтернатива занятиям в тренажерном зале.

Лолита посоветовала женщинам оригинальный способ снять стресс
55-летняя Лолита Милявская считает себя ранимым человеком. Фото: globallookpress.com

55-летняя певица Лолита Милявская считает себя ранимым человеком. Исполнительница рассказала, что порой так сильно переживает, что у нее поднимается давление. Звезда отметила, что иногда ей тяжело сдерживать свои эмоции, из-за этого она физически себя плохо чувствует.

«Как по башке начинает жизнь бить, так и приобретаешь защитную реакцию, а потом всю жизнь делаешь вид, что ты сильный. Я бы, наверное, давно сломалась. Недавно, например, понервничала, давление под 180 «скакануло». Приехала «Скорая». Врачи сказали: «Заведите себе любовника. Не нервничайте». Я это тоже всем советую. Очень-очень помогает. Надо же как-то снимать стресс. Кто-то в тренажерный зал ходит, а я – нет, не могу. К, сожалению, часто реагирую на все эмоционально», – рассказала Glamour Лолита Милявская.

Ранее певица призналась, что не комплексует из-за лишних килограммов и довольна своей внешностью. Артистка связывает свой успех у мужчин с появлением у себя пышных форм.

Сейчас Милявская состоит в отношениях с тренером по теннису 44-летним Дмитрием Ивановым, который на 11 лет младше исполнительницы.

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Лолита посоветовала женщинам оригинальный способ снять стресс
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