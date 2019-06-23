Лолита посоветовала женщинам оригинальный способ снять стресс

55-летняя певица Лолита Милявская считает себя ранимым человеком. Исполнительница рассказала, что порой так сильно переживает, что у нее поднимается давление. Звезда отметила, что иногда ей тяжело сдерживать свои эмоции, из-за этого она физически себя плохо чувствует.

«Как по башке начинает жизнь бить, так и приобретаешь защитную реакцию, а потом всю жизнь делаешь вид, что ты сильный. Я бы, наверное, давно сломалась. Недавно, например, понервничала, давление под 180 «скакануло». Приехала «Скорая». Врачи сказали: «Заведите себе любовника. Не нервничайте». Я это тоже всем советую. Очень-очень помогает. Надо же как-то снимать стресс. Кто-то в тренажерный зал ходит, а я – нет, не могу. К, сожалению, часто реагирую на все эмоционально», – рассказала Glamour Лолита Милявская.

Ранее певица призналась, что не комплексует из-за лишних килограммов и довольна своей внешностью. Артистка связывает свой успех у мужчин с появлением у себя пышных форм.

больше по теме Лолита Милявская возмущена, что ей насчитали пенсию в шесть тысяч рублей Звезда в связи с таким крохотным пособием не торопится оставлять большую сцену.

Сейчас Милявская состоит в отношениях с тренером по теннису 44-летним Дмитрием Ивановым, который на 11 лет младше исполнительницы.