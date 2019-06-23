«Жизнь бурлит»: Николаев поздравил Меладзе с 54-летием

Сегодня певец Валерий Меладзе отмечает 54-й день рождения. Несколько звезд отечественного шоу-бизнеса поздравили коллегу с праздником в социальной сети. Публичное обращение к Меладзе разместила в своем блоге и Альбина Джанабаева.

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К теплым словам присоединился и композитор Игорь Николаев. Он много лет дружит с Валерием Меладзе. В честь его дня рождения Николаев собрал несколько архивных снимков с именинником.

«Валера, с Днём Рождения! Фото надёргал из Интернета, уж и не помню, где, когда и по какому поводу, но, главное, везде жизнь бурлит! Будь всегда счастлив в творчестве и в личной жизни!» — обратился к коллеге композитор.

Сам Валерий Меладзе тоже высказался о дне рождении в блоге. В честь своего 54-летия он не собирается устраивать грандиозные вечеринки и приемы. Одна из причин – его крайне расстроили события в Грузии, в столице которой уже несколько дней происходят беспорядки. Валерий родом из города Батуми. Он надеется, что все в итоге разрешится.