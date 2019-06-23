Подольская и Пресняков исполнили мечту четырехлетнего сына

5 июня сыну Натальи Подольской и Владимира Преснякова-младшего исполнилось четыре года. В честь праздника родители устроили своему наследнику шумную детскую вечеринку, главными героями которой стали известные персонажи американских фильмов — Оптимус Прайм, Бамблби, человек-паук и капитан Америка.

Как рассказала Подольская на своей странице в соцсети Instagram, маленький Тема уже давно мечтал познакомиться с героями любимых фильмов и вот, наконец, родители осуществили это желание.

«Нашему Тёме 5 июня исполнилось 4 года!!!! И в его день исполнилась заветная мечта! <...> познакомился с Оптимусом и Бамблби, с Человеком- пауком и Капитаном Америка!!! Было весело и интересно и смешно и детям и взрослым!», — подписала видео в Instagram 37-летняя певица.

Судя по кадрам, праздник получился действительно незабываемым для Темы и для его гостей.

больше по теме Подольская в эффектном черном платье и шляпке побывала на скачках Не все поклонники остались довольны образом певицы.

Напомним, недавно Наталья Подольская призналась, что ей редко удается провести время наедине с сыном, поэтому она всегда очень ценит такие моменты.