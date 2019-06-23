Гайдулян примерил образ менеджера рок-н-ролл группы

Андрей Гайдулян разместил в в Instagram забавное фото со съемочной площадки. Звезда сериала «САШАТАНЯ» предстал перед подписчиками в странном наряде. Актер надел спортивные шорты вкупе с офисной рубашкой и галстуком. Дополнили образ темные кроссовки.
«Рок-н-ролл менеджер», – подписал фото Гайдулян.
Поклонники предположили, что актер присутствует на съемках продолжения сериала «САШАТАНЯ», где по сюжету герою Андрея Гайдуляна придется совмещать работу в офисе и управление отцовским бизнесом. Некоторые фолловеры предположили, что артист снимался крупным планом, поэтому из-за жары не стал надевать брюки
«Здесь должны были быть велосипедки»; «Стильно, модно, молодежно», – оценили образ подписчики актера.
Напомним, премьера очередного сезона сериала «САШАТАНЯ» состоялась на ТНТ 3 июня. В новых сериях героям предстоит нелегкая задача – противостоять рейдерам и спасти капитал Сильвестра Андреевича от разорения.