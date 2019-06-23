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Гайдулян примерил образ менеджера рок-н-ролл группы

Звезда сериала «САШАТАНЯ» предстал в спортивных шортах и офисной рубашке с галстуком.

Гайдулян примерил образ менеджера рок-н-ролл группы
Андрей Гайдулян предстал перед подписчиками в странном наряде. Фото: globallookpress.com

Андрей Гайдулян разместил в в Instagram забавное фото со съемочной площадки. Звезда сериала «САШАТАНЯ» предстал перед подписчиками в странном наряде. Актер надел спортивные шорты вкупе с офисной рубашкой и галстуком. Дополнили образ темные кроссовки.

«Рок-н-ролл менеджер», – подписал фото Гайдулян.

Поклонники предположили, что актер присутствует на съемках продолжения сериала «САШАТАНЯ», где по сюжету герою Андрея Гайдуляна придется совмещать работу в офисе и управление отцовским бизнесом. Некоторые фолловеры предположили, что артист снимался крупным планом, поэтому из-за жары не стал надевать брюки

«Здесь должны были быть велосипедки»; «Стильно, модно, молодежно», – оценили образ подписчики актера.

Напомним, премьера очередного сезона сериала «САШАТАНЯ» состоялась на ТНТ 3 июня. В новых сериях героям предстоит нелегкая задача – противостоять рейдерам и спасти капитал Сильвестра Андреевича от разорения.

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Андрей Гайдулянмодный образсериал СашаТаня

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Гайдулян примерил образ менеджера рок-н-ролл группы
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