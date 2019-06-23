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Кейт Миддлтон готовила подарок мужу целый год

Герцогине Кембриджской пришлось хранить презент на день рождения принца Уильяма у сестры Пиппы.

Кейт Миддлтон готовила подарок мужу целый год
Кейт Миддлтон сделала принцу Уильяму памятный подарок. Фото: Global Look Press

Кейт Миддлтон потратила целый год на подготовку подарка мужу на день рождения. Вместе со своими тремя детьми она сделала альбом с семейными фотографиями и рисунками принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.

Чтобы именинник случайно не увидел сюрприз раньше времени, герцогине Кембриджской пришлось хранить декоративный памятный альбом у своей сестры Пиппы Миддлтон.

Источник, близкий к королевской чете, рассказал, что Кейт и дети составили альбом из рисунков, коллажей и снимков. «Они работали над ним целый год», — добавил инсайдер.

В альбом включены фотохроники первого года жизни принца Луи, снимки созданного Кейт сада с пещерой и шалашом на дереве, а также фотографии с цветочного фестиваля в Челси, который состоялся в мае.

«Можно сказать, что это такое своеобразное напоминание Уильяму о том, что действительно важно. Альбом создавался с большой любовью», — цитирует источник Mirror.

Ранее сайт Teleprogramma.pro писал, что на принца Гарри обрушился поток критики за сухое поздравление брата с днем рождения.

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Кейт Миддлтон готовила подарок мужу целый год
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