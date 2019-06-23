Ольга Орлова в Chanel сходила на спектакль о Габриэль Шанель

Ольга Орлова много работает, но и находит время на отдых. В этот раз она выделила субботу для того, чтобы посетить балет в Большом театре.

Постановка посвящена жизненному пути Габриэль Шанель, которая навсегда изменила мир моды в 20-м веке. Спектакль рассказывает о том, как из никому не известной певицы она стала главой одного из самых влиятельных модных домов мира. Главную роль исполняет Светлана Захарова.

Для мероприятия в Большом театра Ольга Орлова не стала оригинальной и выбрала наряд от Chanel в бежевом цвете. Особо можно отметить элегантный пиджак певицы в классическом стиле модного дома и знаменитую сумочку Chanel на цепочке. Фотографией своего образа Орлова поспешила поделиться в соцсети Instagram.

«К выходу готова», — коротко подписала снимок бывшая солистка группы «Блестящие».

Подавляющее большинство поклонников по достоинству оценили элегантный образ любимой певицы и телеведущей для выхода в свет.

«Очень красивый наряд!!! И девушка красивая!», «Красивый образ», «Какой костюм красивый», «Тяжелый люкс», «Шикарная», «Стильно и дорого», — отметили подписчики в комментариях.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что подписчики раскритиковали Ольгу Орлову за чрезмерное увлечение фотошопом при ретуши снимков в Instagram.