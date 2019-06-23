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Синоптики пообещали москвичам резкое похолодание и дожди

В ночные часы температура воздуха не будет превышать 5-10 градусов тепла.

Синоптики пообещали москвичам резкое похолодание и дожди
В Москву придет резкое похолодание / Pixabay.com

Уже несколько дней в российской столице держится изнуряющая жара. С высокими температурами особенно тяжело справляются люди пожилого возраста и те, у кого есть проблемы с сердцечно-сосудистой системой.

На утомительную жару даже пожаловалась 65-летняя Любовь Успенская. При этом певица также рассказала о том, как она справляется с высокими температурами. По словам артистки, ей помогает любимая музыка.

Тем временем, синоптики спешат сообщить о том, что во второй половине следующей недели погода в Москве резко изменится: в городе похолодает сразу на 10, а местами и на 20 градусов. Кроме того, может выпасти треть месячной нормы осадков. Об этом информагентству РИА Новости рассказал главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, погода в российской столице будет меняться постепенно. Еще в начале следующей недели будет солнечно и сухо, хотя и не так жарко. Однако уже в пятницу Москва окажется под влиянием североатлантического циклона, который и принесет в столицу резкое похолодание и дожди. В дневные часы температура воздуха не будет превышать 12-17 градусов тепла, а в ночные и вовсе опустится до 5-10 градусов.

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Жаркая погодаМоскваПогодаПрогноз погоды

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Синоптики пообещали москвичам резкое похолодание и дожди
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