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Началовой могут присвоить звание заслуженной артистки России

Фанаты певицы продолжают подписывать петицию.

Началовой могут присвоить звание заслуженной артистки России
Юлии Началовой могу присвоить звание заслуженной артистки/globallookpress.com

На фанатской страничке в Instagram, которая посвящена скончавшейся в марте певице Юлии Началовой появилась новая запись. Оказывается, ее поклонники продолжают подписывать петицию о присвоении исполнительнице звания заслуженной артистки России. «Каждый голос очень важен», — говорят авторы петиции.

Юлия Началова
Началовой все еще могут присвоить почетное звание/globallookpress.com

Интересно, что на данный момент петицию подписали уже свыше тринадцати тысяч человек. Ранее пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева говорила, что исполнительнице не получится присвоить почетное звание. Как она утверждала, посмертно в России звания заслуженных артистов не присваиваются. Однако фанаты, судя по всему, продолжают верить.

Отметим, что Юлия Началова умерла в марте этого года. У нее остановилось сердце на фоне абсцесса. Певица очень поздно обратилась за помощью к медикам. Ее ввели в медикаментозную кому, из которой она уже не вышла.

Добавим, что дочь Началовой Вера Алдонина уже несколько недель находится в Турции со своим отцом, а также мачехой и братом. Ольга Алдонина, жена футболиста, смогла найти подход к ребенку. У Веры на видеозаписях прекрасное настроение. Ребенок счастлив.

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Анна Исаевазаслуженная артистка РоссииЮлия Началова

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Началовой могут присвоить звание заслуженной артистки России
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