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Сара Фергюсон и принц Эндрю нарушили свадебный протокол

Венчание младшего сына Елизаветы II состоялось в Вестминстерском аббатстве в 1986 году.

Сара Фергюсон и принц Эндрю нарушили свадебный протокол
Сара Фергюсон рассказала о "запретном" поцелуе с принцем Эндрю. Скриншот: youtube.com/watch?v=6EUVe0woWvs

Сара Фергюсон рассказала о жестком правиле, которое она специально нарушила в день свадьбы. Принц Эндрю женился на ней в июле 1986 году. Венчание прошло в Вестминстерском аббатстве.

Молодожены выглядели по-настоящему влюбленными, когда давали друг другу клятвы и их объявляли мужем и женой.

Эта королевская свадьба для британце стала таким же важным событием, как и венчание герцога и герцогини Кембриджских, а также женитьба принца Гарри на Меган Маркл.

Однако новобрачные в день своей свадьбы нарушили строгое правило и намерено пошли наперекор жестким указаниям, которые им были даны.

Когда они стояли на балконе Букингемского дворца, приветствуя толпу, они, к вящему восторгу публики, обменялись долгим романтическим поцелуем.

Сара в интервью Опре Уинфри в 2011 году рассказала, что их предупредили о том, чтобы они этого не делали, но они решили пойти наперекор советам.

"Запретный" поцелуй Сары Фергюсон и принца Эндрю. Скриншот
Сара Фергюсон и принц Эндрю поцеловались вопреки запретам. Скриншот: youtube.com/watch?v=6EUVe0woWvs

Ведущая заметила, что это был «чертовски горячий поцелуй», на что Сара ответила так: «Все говорили нам не целоваться на балконе, но мы сделали это нарочно. Мы оба были влюблены».

Ферджи и Эндрю были не первыми королевскими особами, которые целовались на балконе. Основоположниками этой традиции стали Диана и Чарльз, которые поженились за пять лет до Сары. Однако поцелуй принца Эндрю с его невестой оказался более страстным.

Поцелуй на балконе теперь стал кульминационным моментом на королевских свадьбах, в чем публика могла уже не раз убедиться, стоит вспомнить выход Кейт и Уильяма, Меган и Гарри, а также Евгении и Джека, пишет Mirror.

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Сара Фергюсон и принц Эндрю нарушили свадебный протокол
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