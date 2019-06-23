«Милота зашкаливает»: Бондарчук поделилась видео с подросшими щенками

Телеведущая и светская львица Светлана Бондарчук умилила подписчиков своего профиля в Instagram роликом с подросшими щенками лабрадудля. Четвероногие малыши – потомство любимой домашней питомицы звезды собаки Фанни.

Светлана Бондарчук опубликовала видео, где видно, что щенки заметно подросли и быстро бегают по комнате.

«Дети Фанни», – подписала ролик знаменитость.

Поклонники звезды живо отреагировали на домашнее видео.

«Можно сто раз пересматривать такое видео!»; «Милота зашкаливает»; «Собакотерапия», – прокомментировали ролик фолловеры Бондарчук.

Напомним, у лабрадудля Фанни в конце мая родилось пять щенят – два мальчика и три девочки. Светлана Бондарчук даже попросила поклонников придумать клички для собак. При этом звезда намеревалась назвать четвероногих малышей на букву «П». Фанаты знаменитости откликнулись на просьбу, большинство из них предложили назвать одного из щенков Паулиной в честь новой возлюбленной экс-супруга Светланы Федора Бондарчука.