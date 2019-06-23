Пугачева дала совет женщинам, как покорить мужчин

На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram появилась ее фотография и яркая цитата «женщины, которая поет». «Дорогие женщины. Прежде всего вас не должно покидать чувство юмора по отношению к мужчине, и все будет хорошо», — заявила певица. Отметим, что эти слова Примадонна произнесла много лет назад, но они актуальны до сих пор.

Многие поклонники в комментариях отметили, что исполнительница в свое время произнесла золотые слова, к которым стоит прислушаться каждой даме. Алла Пугачева одна из самых ярких певиц на российской сцене. С годами ее популярность только растет.

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Отметим, что в этом году Примадонне исполнилось 70 лет. По этому поводу в Кремлевском дворце в апреле прошел ее концерт. Наблюдался огромный ажиотаж. Все билеты были раскуплены в первый же день. Стоимость квитков доходила до трехсот тысяч рублей. Кстати, скоро Пугачёва выступит с той же программой, посвященной семидесятилетию, в столице Белоруссии Минске.

Алла Пугачева уже много лет счастлива в браке с юмористом Максимом Галкиным. В 2013 году у пары от суррогатной матери на свет появились двое близнецов – Гарри и Лиза. Сейчас муж Примадонны часто выкладывает в соцсетях забавные ролики, посвященные своим детям.