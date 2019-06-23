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Брат Меган Маркл мечтает попасть на крестины Арчи

Томас Маркл-младший надеется, что племянник поможет семье помириться.

Брат Меган Маркл мечтает попасть на крестины Арчи
Брат Меган Маркл хочет попасть на крестины ее сына. Арчи Харрисон Маунтбэттен Виндзор. Фото: Global Look Press

Брат Меган Маркл обратился к своей сестре с горячей просьбой пригласить его на крестины Арчи, которые должны состояться в июле.

52-летний Томас Маркл-младший заявил, что было бы чудесно, если бы воссоединение семьи состоялось на крестинах Арчи Харрисона, первого ребенка герцога и герцогини Сассекских.

Он также отметил, что с пониманием относится к тому, что Меган понадобится время, чтобы простить отца Томаса и семью после ряда «предательств».

«Я не могу сказать, пригласят ли меня, я не знаю, согласится ли Меган, и скажет, что пора зарыть топор войны и вернуть в ее жизнь семью. Это было бы чудесно, но я не могу ответить на этот вопрос. Конечно, мы все хотели бы быть там, так как это такое важное событие», — признался он.

Бывший гончар-глазировщик сказал, что сейчас «отправился в свой личный крестовый поход», цель которого — восстановить репутацию семьи, хотя он знает, что это будет «медленный и долгий процесс».

Ранее Маркл-младший также выражал надежду, что рождение Арчи сможет растопить лед между его сестрой и остальным семейством, пишет Mirror.

Напомним, что возможные даты крестин Арчи удалось вычислить по расписанию Елизаветы II.

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Брат Меган Маркл мечтает попасть на крестины Арчи
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