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Анита Цой устроила битву образов

Певица предложила поклонникам выбрать наиболее удачный.

Анита Цой устроила битву образов
Анита Цой Фото: Globallookpress

Анита Цой всегда выбирает яркие сценические костюмы для своих концертов. Певица находится в прекрасной форме, поэтому с удовольствием подчеркивает достоинства своей фигуры.

В своем Instagram артистка обратилась к поклонникам и попросила их помочь с выбором наиболее удачного наряда.

В «карусели» Цой показала три образа. На первом она была в коротком кожаном платье с верхом, имитирующим куртку косуху с металлическими клепками. Рукава платья были украшены перьями, а на подоле был рисунок по мотивам аниме.

На второй фотографии Анита примерила темно-розовое платье с юбкой из бахромы. Наряд также был отделан кожей и металлическими элементами, а на ногах у нее были черные кожаные ботфорты.

Третий лук же оказался самым провокационным. На снимке Цой в ярко-красном шелковом боди с полностью обнаженными ногами и босоножках на высоких каблуках.

Поклонники практически единогласно сошлись во мнении, что у Аниты настолько красивые стройные ноги, что она может позволить себе абсолютно любой наряд. В то же время, ряд подписчиков отметил, что третий образ, пожалуй, самый яркий и запоминающийся.

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Анита Цой

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Анита Цой устроила битву образов
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