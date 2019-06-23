65-летняя Успенская в обтягивающем платье пожаловалась на жару

Певица рассказала, что помогает ей при высоких температурах.

В Москве в эти дни стоит сильная жара. Многие тяжело переживают высокие температуры и каждый спасается по-своему. Кто-то пьет много воды, кто-то старается днем держаться подальше от палящего солнца, а Любови Успенской оставаться в тонусе и в хорошем настроении помогает любимая музыка. Об этом звезда российской эстрады рассказала на своей странице в Instagram.

«Жаркая погода очень утомляет. Но музыка всегда держит настроение в тонусе и радует», — написала певица.

Жалобу на погоду Успенская проиллюстрировала фотографией, на которой она позирует на лестнице в обтягивающем красно-черном платье с фантазийным принтом. Свой образ артистка дополнила бордовыми туфлями на невысоком каблуке.

Многие поклонники обратили внимание, что Любовь Успенская по-прежнему может похвастаться стройной и роскошной фигурой в 65 лет, и сделали певице множество комплиментов.

«Любовь, Вы очень красивая, фигура обалденная!!!», «Красотка», «Шикарная», «Какая вы красивая», «Какие шикарные волосы!», «Вечно юная!!!», — отметили подписчики в комментариях.

В этот раз поклонники оказались благосклонны к Успенской, но так бывает не всегда. Периодически подписчики обвиняют 65-летнюю певицу в чрезмерном увлечении фотошопом. Артистка не выдержала и предложила пользователям больше заниматься своей жизнью.