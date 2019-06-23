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Стас Костюшкин восхищается своей женой

Певец с удовольствием наблюдает за тренировками Юлии.

Стас Костюшкин восхищается своей женой
Стас и Юлия Костюшкины Фото:instagram.com/stas_kostyushkin_official

Стас и Юля Костюшкины вместе уже пятнадцать лет. Пара растит двоих сыновей — 12-летнего Богдана и трехлетнего Мирона. Но вместе с этим в их отношениях до сих пор сохраняется романтика.

Сегодня Костюшкин опубликовал в своем Instagram видео, как Юлия тренируется в спортзале под руководством тренера.

«Смотрю на свою жену и понимаю, что она — секси», — сказал Стас.

Поклонники в комментариях отметили, что Юлия выглядит просто прекрасно и отметили, что Костюшкин — мечта любой женщины, ведь не каждый мужчина с нежностью открыто говорит про свою жену.

Стоит отметить, что недавно Юлия похвасталась своими успехами в спорте и похудении. Костюшкиной удалось похудеть на 10 килограммов за год. Тогда она отметила, что лучший комплимент сделал ей муж, сказавший, что не помнит, когда у нее было тело такого качества.

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Стас Костюшкин восхищается своей женой
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