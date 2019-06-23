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Альбина Джанабаева нежно поздравила Меладзе с днем рождения

Певцу и композитору исполнилось 54 года.

Альбина Джанабаева нежно поздравила Меладзе с днем рождения
Валерий Меладзе отмечает день рождения. Фото: globallookpress.com

Валерий Меладзе отмечает день рождения. Известному музыканту исполнилось 54 года. Исполнителя поздравила его супруга, экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева. Певица опубликовала в Instagram совместное фото в бассейне, лаконично поздравив мужа с праздником.

«С днем рождения, Валерушка!» – подписала фото звезда.

«Самая красивая пара! Вы самые лучшие!»; «Долгих лет жизни и вдохновения на новые песни!» – присоединились к поздравлениям подписчики знаменитости.

Фолловеры также пожелали знаменитости успешных творческих проектов и энергии для их реализации.

Ранее певец заявил, что не будет устраивать торжество из-за беспорядков на своей родине в Грузии. Напомним, в Тбилиси проходят акции протеста. Из-за нестабильной политической ситуации в этой стране глава РФ Владимир Путин наложил запрет на перевозку пассажиров российскими авиалиниями в Грузию. Полеты прекратятся с 8 июля.

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Альбина Джанабаева и Валерий МеладзеВалерий Меладзедень рождения

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Альбина Джанабаева нежно поздравила Меладзе с днем рождения
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