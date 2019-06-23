Леди Гага отказалась встречаться с Купером

Леди Гага старается держаться от Брэдли Купера подальше после того, как стало известно о его разрыве с Ириной Шейк. Певица испытывает чувство вины, так как стала косвенной причиной расставания актера с моделью.
Долгое отсутствие Купера из-за съемок и промо-компаний фильма «Звезда родилась» внесло напряженность в отношения пары. Масла в огонь подлили и сообщения об «особенной дружбе» между певицей и актером.
Свою роль сыграл и разрыв Леди Гаги с женихом Кристианом Карино, который произошел перед церемонией награждения «Оскар», где певица вместе с Купером проникновенно исполнила дуэтом «Shallow».
Их номер был настолько наполнен чувствами, что многие тут же решили, что дыма без огня не бывает и между двумя больше, чем дружба.
Хотя Леди Гага и отрицала роман с Купером, Ирине все равно было неприятно читать подобные сплетни.
Хотя певица и знает, что причиной разрыва была не она, ей очень неприятно осознавать, что ее дружба не помогла сохранить отношения Купера с Шейк.
Именно по этой причине она отказалась встречаться с Брэдли, но заявила, что они «останутся друзьями».
По словам источника, оба надеются, что снова смогут поработать вместе, пишет Mirror.