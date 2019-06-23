Нонна Гришаева носит на съемках махровый халат

47-летняя Нонна Гришаева поражает поклонников своей энергией. Актриса много снимается в кино и участвует в телепроектах, при этом звезда всегда выглядит бодрой и свежей. Так, знаменитость опубликовала очередной снимок в Instagram, представ в белом махровом халате.

Нонна Гришаева рассказала, что у нее выдалось немного свободного времени, чтобы отдохнуть.

«Пятиминутка отдыха…», – написала актриса.

Фото звезда сопроводила хештегами: «перерыв», «съемки», «я люблю свою работу».

«Самая-самая. Обожаю Вас в работе. Но отдых Вам невероятно идет»; «Интригуете! Какие съемки? Интересно же! А вдруг пропустим потом…»; «Нонна ты излучаешь солнце!», – прокомментировали фолловеры.

Гришаева оставила вопросы подписчиков без ответа, не уточнив название проекта, в котором снимается.

Ранее звезда поздравила старшую дочь Анастасию с 23-летием. Нонна Гришаева пожелала дочери быть счастливой и здоровой, пообещав всегда быть рядом и оказывать необходимую поддержку.