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Помощница Петросяна балует комика калорийными блюдами

Татьяна Брухунова поделилась рецептом домашнего десерта.

Помощница Петросяна балует комика калорийными блюдами
Татьяна Брухунова Фото:instagram.com/bruhunova

Помощница Петросяна Татьяна Брухунова регулярно делится с подписчиками своими новыми образами и рассуждениями о стиле. Она часто демонстрирует модные наряды, вызывающие неоднозначную реакцию фолловеров.

Однако на этот раз 30-летняя Брухунова решила удивить поклонников. Она призналась, что заболела и была вынуждена остаться дома и чтобы не тратить времени даром — приготовила десерт.

В своем Instagram она показала кадры рулета из меренги со сливочным кремом, украшенный свежими ягодами.

Десерт Татьяны Брухуновой
Десерт Татьяны Брухуновой Фото: www.instagram.com/bruhunova

«Домашняя еда — это особый вид роскоши в наше суетное время. Сегодня был эксперимент — меренговый рулет! 1.5 часа на всё про всё! Он прекрасен!», — написала Татьяна.

В комментариях подписчики отметили, что торт выглядит восхитительно, однако наверняка он очень калорийный и не каждый может позволить себе такой десерт.

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Тэги:

кулинарные рецептыПомощница Евгения ПетросянаТатьяна Брухунова

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Помощница Петросяна балует комика калорийными блюдами
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