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Многодетная Барановская в Баку примерила белое платье

Знаменитость поделилась с подписчиками свежими кадрами в Instagram.

Многодетная Барановская в Баку примерила белое платье
Юлия Барановская (Фото: Globallookpress.com)

34-летняя Юлия Барановская поделилась свежими снимками на личной страничке в Instagram. Соведущая Александра Васильева на программе «Модный приговор» и ток-шоу «Мужское/Женское» с Александром Гордоном не смогла пропустить pre-party летнего фестиваля «Жара в Баку 2019». Для выхода в свет многодетная телеведущая выбрала белоснежное приталенное платье, серьги-капельки и массивную заколку для волос.

«Передаем вам привет из любимого Баку… Вчера отгремела pre-party самого жаркого фестиваля лета «Жара в Баку 2019». Четыре тысячи человек, спасибо всем, кто был, вы невероятные», — отметила Барановская.

Напомним, что Юлия Барановская воспитывает троих детей от экс-возлюбленного футболиста Андрея Аршавина: 13-летнего сына Артема, 11-летнюю дочь Яну и 6-летнего Арсения. Младший из отпрысков телеведущей занимается в детской академии «Барселона». По словам Юлии, она переживает из-за того, что ее сына в будущем будут сравнивать с отцом. Так как мальчик, как и его папа увлекается футболом.

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Многодетная Барановская в Баку примерила белое платье
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