Американский дизайнер впервые стал рыцарем Британской империи

Ральф Лорен стал первым американским дизайнером, который удостоился звания рыцаря Британской империи. Церемония награждения состоялась в Букингемском дворце. Модельер, бизнесмен и филантроп получил награду из рук принца Чарльза.

Титул рыцаря 79-летнему Лорену был пожалован за его выдающийся вклад в фэшн-индустрию.

В том, что дизайнеру было пожаловано столь высокое звание, нет ничего удивительного, так как он всегда восхищался традиционным обликом английских землевладельцев и тем, как обустроена их усадебная жизнь.

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Еще один источник для вдохновения модельер черпает из американского стиля «вестерн», которому присущи сапоги, джинсы и кожаные куртки с бахромой.

Лорен мастерски комбинирует рустикальный стиль со спортивным. Небрежная элегантность в сочетании с ореолом романтизма в его одежде призвана лишний раз подчеркнуть статусность и доходы человека, который одевается в его стиле.