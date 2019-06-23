Американский дизайнер впервые стал рыцарем Британской империи

Ральф Лорен стал первым американским дизайнером, который удостоился звания рыцаря Британской империи. Церемония награждения состоялась в Букингемском дворце. Модельер, бизнесмен и филантроп получил награду из рук принца Чарльза.
Титул рыцаря 79-летнему Лорену был пожалован за его выдающийся вклад в фэшн-индустрию.
В том, что дизайнеру было пожаловано столь высокое звание, нет ничего удивительного, так как он всегда восхищался традиционным обликом английских землевладельцев и тем, как обустроена их усадебная жизнь.
Еще один источник для вдохновения модельер черпает из американского стиля «вестерн», которому присущи сапоги, джинсы и кожаные куртки с бахромой.
Лорен мастерски комбинирует рустикальный стиль со спортивным. Небрежная элегантность в сочетании с ореолом романтизма в его одежде призвана лишний раз подчеркнуть статусность и доходы человека, который одевается в его стиле.