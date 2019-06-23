Любовь Толкалина ищет вдохновение в сумочках

Актриса считает, что искусство вокруг нас.

Любовь Толкалина любит порассуждать на философские темы в своем блоге. Актриса пишет о кино и театре, празднует религиозные праздники, но практически не рассказывает о своем выборе одежды и аксессуаров.

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Сегодня артистка начала разговор о вдохновении и искусстве. Она выразила уверенность, что искусство находится не в театре или картинной галерее, а окружает нас каждый день.

«Люди искусства — это вовсе не только художники, режиссеры и кинематографисты, писатели, театральные и другие деятели, это по сути каждый», — заявила Толкалина.

Она продолжила, что вдохновение можно получить даже от планирования своего образа на грядущий день, и неожиданно призналась, что сама сегодня получила вдохновение от своей дизайнерской сумки Giovanni Fabiani.

«Предметом вдохновения на целый день может стать даже сумочка… кстати, эта — моя любимица, фаворитка этого лета», — написала Любовь.