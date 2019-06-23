НОВОСТИ

Лолита связала успех у мужчин с появлением лишнего веса

55-летняя украинская исполнительница вполне гармонично ощущает себя в своем теле.

Лолита связала успех у мужчин с появлением лишнего веса
Лолита Милявская (Фото: Globallookpress.com)

55-летняя Лолита Милявская в недавнем интервью рассказала о том, что она вполне довольна своим внешним видом. Экс-возлюбленная Александра Цекало совершенно не комплексует из-за параметров своей фигуры, подметив, что когда она весила значительно меньше, около 56 килограммов, то чувствовала себя некомфортно. К слову, и свой успех у противоположного пола артистка связала именно с набором веса.

«Я начала набирать вес в 45 лет, и он обусловлен моей конституцией и родословной. До этого считала себя страшной. И надо сказать, что очередь из мужиков у меня появилась только после того, как я начала поправляться», — приводит Glamour слова Лолиты Милявской.

Напомним, что нынешний избранник певицы — тренер по игре в теннис 44-летний Дмитрий Иванов — на одиннадцать лет младше исполнительницы. Однако это не помешало им построить гармоничные отношения. У певицы также есть 20-летняя дочь Ева.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

звездный стильЛолита Милявская

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Лолита связала успех у мужчин с появлением лишнего веса
Интересно?
Поделись с друзьями: