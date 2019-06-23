Лолита связала успех у мужчин с появлением лишнего веса

55-летняя Лолита Милявская в недавнем интервью рассказала о том, что она вполне довольна своим внешним видом. Экс-возлюбленная Александра Цекало совершенно не комплексует из-за параметров своей фигуры, подметив, что когда она весила значительно меньше, около 56 килограммов, то чувствовала себя некомфортно. К слову, и свой успех у противоположного пола артистка связала именно с набором веса.

«Я начала набирать вес в 45 лет, и он обусловлен моей конституцией и родословной. До этого считала себя страшной. И надо сказать, что очередь из мужиков у меня появилась только после того, как я начала поправляться», — приводит Glamour слова Лолиты Милявской.

Напомним, что нынешний избранник певицы — тренер по игре в теннис 44-летний Дмитрий Иванов — на одиннадцать лет младше исполнительницы. Однако это не помешало им построить гармоничные отношения. У певицы также есть 20-летняя дочь Ева.