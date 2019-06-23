Оболенцева не расстается с телефоном даже на тренировке

Светская львица рассказала о зависимости от гаджетов.

Близкая подруга Светланы Бондарчук Надежда Оболенцева недавно вернулась из Сочи, где побывала на «Кинотавре». Светская львица появилась в компании Резо Гигинеишвили, развеяв слухи о своей размолвке.

Надежда Оболенцева является сторонницей здорового образа жизни и много времени уделяет тренировкам в фитнес-студии. Так, основательница интеллектуального клуба «418» опубликовала в своем профиле Instagram фото с занятия. Знаменитость призналась, что даже во время тренировки не расстается со своим телефоном.

«Когда тренировку не пропускаешь, и телефон из рук не выпускаешь», – подписала фото Оболенцева.

больше по теме После слухов о расставании Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева вышли вместе в свет Это произошло на премьерном показе фильма «Громкая связь».

Напомним, 36-летняя Надежда Оболенцева находится в отношениях с экс-супругом Надежды Михалковой, режиссером Резо Гигинеишвили. Ранее бизнесвумен состояла в браке с миллиардером Айратом Исхаковым.