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Оболенцева не расстается с телефоном даже на тренировке

Светская львица рассказала о зависимости от гаджетов.

Оболенцева не расстается с телефоном даже на тренировке
Надежда Оболенцева всегда на связи. Фото: instagram.com/nadineobolentseva/

Близкая подруга Светланы Бондарчук Надежда Оболенцева недавно вернулась из Сочи, где побывала на «Кинотавре». Светская львица появилась в компании Резо Гигинеишвили, развеяв слухи о своей размолвке.

Надежда Оболенцева является сторонницей здорового образа жизни и много времени уделяет тренировкам в фитнес-студии. Так, основательница интеллектуального клуба «418» опубликовала в своем профиле Instagram фото с занятия. Знаменитость призналась, что даже во время тренировки не расстается со своим телефоном.

«Когда тренировку не пропускаешь, и телефон из рук не выпускаешь», – подписала фото Оболенцева.

 

Напомним, 36-летняя Надежда Оболенцева находится в отношениях с экс-супругом Надежды Михалковой, режиссером Резо Гигинеишвили. Ранее бизнесвумен состояла в браке с миллиардером Айратом Исхаковым.

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Надежда ОболенцеваНадежда Оболенцева худеетРезо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева

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Оболенцева не расстается с телефоном даже на тренировке
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