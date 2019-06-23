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Глафира Тарханова показала, как украсить волосы живыми цветами

Актриса примерила белое платье и венок из гвоздик и роз.

Глафира Тарханова показала, как украсить волосы живыми цветами
Глафира Тарханова Фото: Globallookpress

Глафира Тарханова, как настоящая представительница актерской профессии очень любит перевоплощения. Артистка часто демонстрирует новые образы в своем блоге.

На этот раз Таранова решила показать очень нежный наряд с необычным аксессуаром. Актриса выбрала белое полупрозрачное платье с однотонной вышивкой. Волосы она оставила распущенными и украсила их венком из живых цветов — гвоздик и роз.

Глафира Тарханова
Глафира Тарханова Фото:instagram.com/glafiratarhanova

«Как я люблю цветы! Белые цветы и белое платье — праздничное настроение!
Все девушки и женщины любят цветы?» — написала Глафира.

В комментариях отметили, что актрис очень к лицу такой наряд и цветы.

«Цветы в волосах — это верх женственности!», «Глафира вы сама нежность», «Это очень невинно», — написали фолловеры.

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Глафира Тархановазвездные образымодные тренды

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Глафира Тарханова показала, как украсить волосы живыми цветами
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