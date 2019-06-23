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Эвелина Хромченко возмутилась бесконечным ремонтом бордюров возле дома

Телеведущая недоумевает, зачем коммунальщики снесли новый газон и проводят восстановительные работы по выходным.

Эвелина Хромченко возмутилась бесконечным ремонтом бордюров возле дома
Эвелина Хромченко недоумевает, зачем коммунальщики снесли новый газон. Фото: instagram.com/evelinakhromtchenko/

Эвелина Хромченко недовольна работой московских коммунальщиков, которые занимаются благоустройством двора в выходные дни и мешают отдыху жителей многоэтажки. Об этом знаменитость рассказала в своем в Instagram. Ведущая «Модного приговора» на Первом канале недоумевает, зачем представители ЖКХ проделывают одну и ту же работу по несколько раз.

«Пожалуйста, объясните, зачем нужно было разрушить наш старый газон, положить новый, разрушить наш старый бордюр, положить новый, а сейчас разрушить и новый газон, и новый бордюр? В субботу, в 9.30?», – написала в Stories звезда.

Ремонт во дворе дома Эвелины Хромченко. Фото
Эвелина Хромченко возмущена работой столичных коммунальщиков. Фото: скриншот instagram.com/evelinakhromtchenko/

На видео слышен сильный шум от дробления кусков дороги.

Ранее Эвелина Хромченко дала психологам рекомендации по выбору профессионального гардероба. Стилист посоветовала представителям этой профессии выбирать нейтральные цвета и избегать кричащих оттенков, чтобы не смущать клиентов.

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ЖКХнеудачный ремонтЭвелина Хромченко

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Эвелина Хромченко возмутилась бесконечным ремонтом бордюров возле дома
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