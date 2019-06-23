Максим Галкин похвалил сына Рудковской

Саша Плющенко сейчас выступает в Японии.

Саша Плющенко, или Гном Гномыч, сейчас находится на выступлениях в Японии. Сын знаменитой пары много тренировался и подготовил сложный номер, который восторженно встретили иностранные зрители.

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Мама Саши, Яна Рудковская заявила, что гордится сыном и тем, какие сложные номера он исполняет.

«Как любая мама я горжусь нашим сыном маленьким фигуристом Санечкой. Сегодня в финале 3 шоу он сделал двойной Сальхов!» — написала она в своем Instagram.

Яна поделилась, что у Гном Гномыча очень напряженный график — первое шоу в пять утра, второе в 9.30, прогон и тренировка в час ночи.

«Он-большой молодец! Достойно представляет свой номер и фамилию Плющенко в одном из лучших шоу Японии — «Prince Ice Show»», — написала она.

К поклонникам, желающим Саше успехов в комментариях, присоединился и Максим Галкин. Артист похвалил Плющенко-младшего, написав: «Молодец».