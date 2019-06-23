НОВОСТИ

Солистку Spice Girls подозревают в романе с девушкой

Сама же Мелани Браун эти слухи опровергает.

Солистку Spice Girls подозревают в романе с девушкой
Участница музыкальной группы Spice Girls Мелани Браун Фото: globallookpress.com

Таблоиды подозревают, что солистка группы Spice Girls, известная как Mel B, закрутила роман с британской певицей. Об этом сообщает интернет-издание The Sun со ссылкой на свои источники. По их информации, Мелани Браун увлеклась исполнительницей Джесс Глинн. Разница в возрасте между певицами – 15 лет.

Слухи поползли после концерта британской группы в Манчестере. Он состоялся в мае. Тогда Глинн проводила время с Браун в ее гримерке. Посиделки затянулись до утра. Таблоид также отмечает, что Джесс давно следит за жизнью Spice Girls и, более того, была увлечена Mel B.

Слухи о романе солистка группы опровергает. При этом каждая из них заявляла о своей бисексуальной ориентации. Напомним, британские газеты ранее сообщали о резком ухудшении здоровья Браун. Ей пришлось обратиться в клинику из-за слепоты. Ее зрение упало после неудачной операции на глаза. На прием к врачу певица приехала с повязкой на лице.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Spice GirlsМелани Браунслухи о романе

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Солистку Spice Girls подозревают в романе с девушкой
Интересно?
Поделись с друзьями: